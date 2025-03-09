Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 77

MNC Portal , Jurnalis-Minggu, 09 Maret 2025 |19:52 WIB
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 77
Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi
A
A
A

Lingga mendapatkan tugas untuk menolong seseorang yang kakinya tersangkut di gorong-gorong di parkiran RS Permata. Lingga pun mengajak Bowo. Ternyata, orang yang ditolong Lingga adalah Elvira, psikolog Arini yang juga menemukan Emil di tengah jalan.

Sementara itu, Emil di ruangan nya mulai menunjukan tanda kesadaran. Arini masih bimbang apakah ia harus jujur ke Lingga tentang malam itu. 

Apakah Arini akhirnya akan menceritakan kejadian tersebut pada Lingga? Saksikan Layar Drama “Mencintaimu Sekali Lagi” setiap hari pukul 20.45 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke

(qlh)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/598/3189672//kau_ditakdirkan_untukku-y7vG_large.jpg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 231A, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/598/3189682//mencintai_ipar_sendiri-QkAl_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 28, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/51/3189662//timnas_putri_indonesia-fp5X_large.jpg
Live di RCTI Sore Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Putri Indonesia vs Vietnam di Semifinal SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/598/3189635//mnc_media-cAvZ_large.jpg
Semua Program Terbaik Tonton di Sini: RCTI Channel 28,  MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, dan iNEWS Channel 31
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/598/3189575//kau_ditakdirkan_untukku-F2Kf_large.jpg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 230B, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/598/3189429//titus_the_detective-Ld9c_large.jpg
Titus The Detective Episode Lights Out, Minggu Pagi di RCTI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement