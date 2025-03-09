Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 77

Lingga mendapatkan tugas untuk menolong seseorang yang kakinya tersangkut di gorong-gorong di parkiran RS Permata. Lingga pun mengajak Bowo. Ternyata, orang yang ditolong Lingga adalah Elvira, psikolog Arini yang juga menemukan Emil di tengah jalan.

Sementara itu, Emil di ruangan nya mulai menunjukan tanda kesadaran. Arini masih bimbang apakah ia harus jujur ke Lingga tentang malam itu.

Apakah Arini akhirnya akan menceritakan kejadian tersebut pada Lingga? Saksikan Layar Drama “Mencintaimu Sekali Lagi” setiap hari pukul 20.45 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke

(qlh)