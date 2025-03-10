Sinopsis Sinetron Tangan di Atas Episode 10: Perseteruan Diva dan Angel Memanas

JAKARTA - Sinopsis sinetron Tangan di Atas Episode 10 akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Episode terbaru Tangan Di Atas menghadirkan konflik yang semakin mendalam di antara para tokohnya.

Kali ini, kondisi Ariel memburuk setelah ia kehujanan saat mencari Diva. Akibatnya, ia mengalami demam tinggi. Melihat pengorbanan Ariel yang begitu besar, Diva merasa bersalah dan mulai menyadari bahwa Ariel lebih peduli padanya dibandingkan orang-orang yang selama ini ia percayai.

Di sisi lain, Angel, adik Diva, semakin penasaran dengan cara ayahnya mencari nafkah. Tanpa sepengetahuan Dermawan, ia diam-diam ikut mengemis bersama Nur dan Raja. Dengan kreativitasnya, Angel bahkan berhasil menarik perhatian lebih banyak orang.

Sinopsis Sinetron Tangan di Atas

Tindakan Angel ini membuat Diva marah besar. Pertengkaran pun tak terhindarkan, terutama setelah Angel mengatakan bahwa mengemis tidak sepenuhnya salah. Emosi Diva memuncak hingga tanpa sengaja ia mengungkapkan fakta pahit bahwa ibu mereka meninggal saat melahirkan Angel. Perkataan ini membuat Angel terluka dan memilih untuk tidak berbicara dengan Diva.