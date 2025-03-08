Sinopsis Sinetron Romansa Kampung Dangdut Episode 9: Gerak-gerik Muhasan yang Mencurigakan

JAKARTA - Sinopsis sinetron Romansa Kampung Dangdut akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Dalam episode 9, ketegangan terjadi di rumah sakit ketika Muhasan dan Bobon terlibat kesalahpahaman dengan Raka, Oo, dan Diki.

Semua bermula dari kado dan buah yang dibawa Muhasan untuk Galuh dan Enjang, yang tanpa sepengetahuannya, ternyata sudah ada di ruang rawat inap Enjang. Situasi ini menimbulkan kecurigaan terhadap Diki dan memicu kebingungan di antara mereka, membuat konflik semakin memanas.

Sinopsis Sinetron Romansa Kampung Dangdut Episode 9: Gerak-gerik Muhasan yang Mencurigakan

Di sisi lain, Pepen justru bersikap seolah tidak peduli dengan kesembuhan Enjang. Ia berusaha mengambil air obat dari Ki Oded, yang dipercaya dapat menyembuhkan Enjang. Namun, di balik aksinya, Pepen menyimpan niat tersembunyi yang mencurigakan.

Sementara itu, Gina terus mengamati gerak-gerik Muhasan yang semakin aneh. Ia mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan, terutama terkait sikap Muhasan terhadap Galuh yang semakin mencurigakan.