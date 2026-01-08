Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 98: Hasbi Ingin Rebut Kembali Lala

JAKARTA - 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 20.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), Verlita Evelyn (Lidya), Zayyan Sakha (Ardan), Cathy Fakandi (Rindi), Aditya Rino (Axel), Jennifer Eve (Eliza) dan aktor- berbakat lainnya.

Rico menunjukkan cincin pernikahan Hasbi dan Lala yang dia temukan di kontrakan Hasbi dulu. Hasbi jadi kepikiran kini dia sudah memiliki segalanya tapi ada yang masih kurang, seperti ada rasa ingin memiliki kembali Lala. Di rumahnya, ada petir keras yang membangunkan Syifa. Eliza kembali caper dengan memeluk Syifa sampai Syifa tertidur. Eliza keluar untuk mengambil minum dan bertemu Tanti yang bermasker dan terkejut. Tanti mewanti Eliza untuk pulang saja sebelum Julian datang, tapi Eliza mengalihkan topik dengan menawarkan masker untuk Tanti. Julian melihat Lala ketiduran dengan posisi yang tidak nyaman. Julian tadinya mau membenarkan posisinya namun Lala malah terbangun dan Julian jadi salah tingkah. Akhirnya Lala turun dari mobil dan mendapati Ardan dan Axel sedang ketiduran saling bersandar ke bahu masing-masing dan bukan Rindi.



Julian sampai di rumahnya dan menemukan ada mobil Eliza. Tidak hanya itu, dia juga menemukan Eliza tertidur di kamar Syifa. Diam-diam Julian menggendong Syifa dari kamarnya. Setelah Lala ceritakan apa yang terjadi, Rindi dan Axel pulang bersama. Sementara di kontrakan, Lala dengan gemas memarahi Ardan yang nekat. Di mobil, Axel berusaha keras tidak terlihat ngantuk demi bisa menyetir Rindi. Paginya, Eliza terbangun di teras. Ternyata dia dipindahkan oleh Pak Heru satpam ke sana. Julian menyuruh Eliza pulang. Apa reaksi Eliza terhadap Julian yang tidak memberi kesempatan bertemu Syifa?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Cinta Sepenuh Jiwa hari ini pukul 20.00 WIB di RCTI Channel 28 dan semua program terbaik RCTI Channel 28, MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31.





(kha)