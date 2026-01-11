Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 103: Mobil Terdorong ke Jurang, Hasbi Tak Selamat?

JAKARTA - 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 20.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), Verlita Evelyn (Lidya), Zayyan Sakha (Ardan), Cathy Fakandi (Rindi), Aditya Rino (Axel), Jennifer Eve (Eliza) dan aktor- berbakat lainnya.

Di area outdoor resort, Lala berhadapan langsung dengan Hasbi. Hasbi mengaku masih ingin memiliki Lala sepenuhnya dan menganggap semua kesalahan masa lalunya sebagai masalah sepele. Lala menolak tegas, menyatakan trauma dan keyakinannya bahwa keburukan Hasbi akan terbuka satu per satu. Lala pergi meninggalkan Hasbi. Tak lama setelah itu, Erik, Tyo, dan dua preman menemukan Hasbi, mereka pun mengeroyoknya. Hasbi sempat melawan, melukai Tyo dan salah satu preman dengan pecahan kaca, lalu kabur dalam kondisi babak belur menuju parkiran.



Hasbi kembali dikejar dan dipukuli di area parkiran hingga nyaris tak sadarkan diri. Para pelaku mengambil jam tangan Hasbi dan meninggalkannya terkapar. Hasbi akhirnya memaksa diri masuk mobil dan keluar dari parkiran untuk mencari bantuan. Sementara itu, Lala berusaha keluar dari area resort melalui jalur samping jurang. Julian tiba di resort, memaksa masuk setelah ditahan satpam, dan hampir bersamaan para pelaku kabur. Dalam perjalanan di dalam resort, Julian menerima telepon dari Eliza, keduanya cekcok, Eliza membuat Julian marah dan emosinya tak terkendali.



Di jalan samping jurang, mobil Hasbi berhenti di ujung jurang karena Hasbi kehilangan fokus akibat lukanya. Lala bersembunyi dan melihat kejadian itu. Mobil Julian datang dari arah berlawanan, menyerempet mobil Hasbi hingga terdorong semakin ke jurang. Bagaimana nasib Hasbi , apakah dia akan jatuh ke jurang?

