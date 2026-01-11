Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Siapa Sosok Bobby dalam Buku Broken String dan Siapa Suami Aurelie Moeremans Kini?

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 11 Januari 2026 |17:47 WIB
Siapa Sosok <i>Bobby</i> dalam Buku Broken String dan Siapa Suami Aurelie Moeremans Kini?
Aurelie Moeremans dan Tyler (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA — Nama Aurelie Moeremans kembali menjadi pembicaraan publik menyusul ramainya diskusi soal buku memoar terbarunya berjudul Broken Strings: Fragments of a Stolen Youth yang dirilis pada 10 Oktober 2025. Memoar ini menggugah emosi banyak pembaca karena secara terbuka mengungkap pengalaman pahit Aurelie sebagai korban child grooming sejak usia 15 tahun.

Siapa “mantan suami” Aurelie sebenarnya?

Beredar isu bahwa aktor dan musisi Roby Tremonti disebut sebagai sosok mantan suami Aurelie dan dikaitkan dengan cerita Broken Strings. Namun, klarifikasi dari Aurelie menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menikah sebelumnya, termasuk dengan Roby Tremonti. Pernyataan ini sekaligus merespons spekulasi negatif yang ramai beredar di media sosial.

Roby Tremonti sendiri sempat menjadi sorotan setelah netizen menduga dirinya adalah sosok di balik karakter “Bobby” yang diceritakan di buku Broken Strings. Ia kemudian angkat bicara, menyatakan bahwa tudingan tersebut adalah fitnah yang dapat merusak kariernya.

Suami Aurelie Sekarang

Kini, Aurelie Moeremans telah membangun rumah tangga yang baru dan bahagia bersama suaminya, Tyler Bigenho. Pasangan ini menikah pada 30 Desember 2024 dan diketahui saling memberikan dukungan penuh terhadap karier dan kehidupan pribadi masing-masing. 

Dukungan Tyler terasa sangat berarti bagi Aurelie, terutama saat ia memutuskan untuk menuliskan kisahnya tentang masa lalu yang traumatis dalam Broken Strings. Dalam sejumlah unggahan media sosial, Aurelie mengungkapkan betapa sang suami bangga akan keberaniannya bangkit dan berbagi kisah tersebut dengan publik

Buku Broken Strings dan Isu Child Grooming

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/612/3194788//robby-Xzy0_large.jpg
Ramai Seruan Boikot karena Dituding Child Grooming Aurelie Moeremans, Roby Tremonti Balas Komentar Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/624/3194784//aurelie_moeremans-tPWF_large.jpg
Riwayat Pendidikan Aurelie Moeremans, Artis yang Menulis Buku Broken String tentang Grooming 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/612/3194778//aurelie_moeremans-14Iz_large.jpg
Profil Aurelie Moeremans, Aktris yang Pernah Jadi Korban Grooming
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/33/3171543//aurelie_moeremans_dan_tyler_bigenho-68G9_large.jpg
Aurelie Moeremans Umumkan Hamil Anak Laki-Laki, Tyler Bigenho: I Knew It!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/33/3167266//parto_patrio-E7Wh_large.jpg
Hot Gossip: Acil Bimbo Meninggal Dunia, Parto Dihujat Imbas Skandal Eko Patrio
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/33/3167034//aurelie_moeremans-OjzZ_large.JPG
Sering Ditawari Masuk Politik, Aurelie Moeremans: Aku Jadi Kayak Boneka Doang
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement