Siapa Sosok Bobby dalam Buku Broken String dan Siapa Suami Aurelie Moeremans Kini?

JAKARTA — Nama Aurelie Moeremans kembali menjadi pembicaraan publik menyusul ramainya diskusi soal buku memoar terbarunya berjudul Broken Strings: Fragments of a Stolen Youth yang dirilis pada 10 Oktober 2025. Memoar ini menggugah emosi banyak pembaca karena secara terbuka mengungkap pengalaman pahit Aurelie sebagai korban child grooming sejak usia 15 tahun.

Siapa “mantan suami” Aurelie sebenarnya?

Beredar isu bahwa aktor dan musisi Roby Tremonti disebut sebagai sosok mantan suami Aurelie dan dikaitkan dengan cerita Broken Strings. Namun, klarifikasi dari Aurelie menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menikah sebelumnya, termasuk dengan Roby Tremonti. Pernyataan ini sekaligus merespons spekulasi negatif yang ramai beredar di media sosial.

Roby Tremonti sendiri sempat menjadi sorotan setelah netizen menduga dirinya adalah sosok di balik karakter “Bobby” yang diceritakan di buku Broken Strings. Ia kemudian angkat bicara, menyatakan bahwa tudingan tersebut adalah fitnah yang dapat merusak kariernya.

Suami Aurelie Sekarang

Kini, Aurelie Moeremans telah membangun rumah tangga yang baru dan bahagia bersama suaminya, Tyler Bigenho. Pasangan ini menikah pada 30 Desember 2024 dan diketahui saling memberikan dukungan penuh terhadap karier dan kehidupan pribadi masing-masing.

Dukungan Tyler terasa sangat berarti bagi Aurelie, terutama saat ia memutuskan untuk menuliskan kisahnya tentang masa lalu yang traumatis dalam Broken Strings. Dalam sejumlah unggahan media sosial, Aurelie mengungkapkan betapa sang suami bangga akan keberaniannya bangkit dan berbagi kisah tersebut dengan publik

Buku Broken Strings dan Isu Child Grooming