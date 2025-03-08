Sinopsis Sinetron Romansa Kampung Dangdut Episode 8: Muhasan Tertarik pada Galuh

JAKARTA - Sinopsis sinetron Romansa Kampung Dangdut akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Dalam episode 8, di rumah sakit, Muhasan, seorang pengusaha sukses, mulai menunjukkan ketertarikannya pada Galuh.

Wanita itu sedang menunggu Abah Enjang yang dirawat akibat kecelakaan. Muhasan merasa ada sesuatu yang istimewa dalam diri Galuh—ia mengingatkannya pada mendiang istrinya.

Dengan niat mendekati Galuh, Muhasan berencana memanfaatkan Adang sebagai perantara untuk mengenalkannya. Meski usia mereka terpaut jauh, kesedihan yang terpancar dari Galuh justru semakin membuat Muhasan ingin mendekatinya.

Sementara itu, tuduhan terhadap Raka terkait kecelakaan Abah Enjang ternyata tidak benar. Raka sama sekali tidak terlibat dalam insiden itu. Sayangnya, situasi di rumah sakit begitu membingungkan, sehingga bukti yang ada seolah mengarah padanya. Galuh yang panik dan emosional pun terpengaruh suasana, hingga tanpa sadar ikut menyalahkan Raka.