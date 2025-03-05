Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Romansa Kampung Dangdut Episode 6

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 05 Maret 2025 |22:15 WIB
Sinopsis Sinetron Romansa Kampung Dangdut Episode 6
Sinopsis Sinetron Romansa Kampung Dangdut Episode 6. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Romansa Kampung Dangdut episode 6 bercerita tentang juragan kaya raya asal Jakarta bernama Muhasan yang menyambangi Desa Cinada. Tujuannya mendatangi desa itu adalah untuk mencari lahan demi ekspansi bisnisnya. 

Bersama Bobon, supirnya yang ceroboh namun selalu mengundang tawa, Muhasan harus menghadapi insiden minor saat akan memasuki Desa Cinada. Mereka nyaris menabrak Diki di jalanan. 

Sementara itu, Raka dilanda kebingungan soal jadwal pernikahannya dengan Galuh. Ia memutuskan untuk mengecek jadwal pernikahannya di KUA ditemani sang sahabat, Oo. Namun apa yang terjadi di KUA justru membuatnya terkejut. 

Sinopsis Sinetron Romansa Kampung Dangdut Episode 6. (Foto: MNC Media)

Ternyata, pernikahan dengan Galuh sudah terjadwal tanpa sepengetahuannya! Ketegangan muncul ketika Raka dan Diki terlibat perdebatan di rumah Enjang. Raka menjadi emosional dan tak sengaja memukul Abah Enjang. 

Insiden itu membuat Galuh mempertanyakan kenapa Raka memukul ayahnya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan tanggal pernikahan Raka tersebut? Apa penyebab kesalahpahaman tersebut? 

Akankah Raka dan Galuh menikah di tanggal yang sudah ditentukan atau mereka justru terperosok lebih dalam ke masalah lebih besar? Temukan jawabannya dalam sinetron Romansa Kampung Dangdut di RCTI, setiap hari pukul 04.30 WIB.**

(SIS)

