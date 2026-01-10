KIKO Season 4 Episode Ghost of Neo Asri, Minggu Pagi di RCTI

KIKO Season 4 Episode Ghost of Neo Asri, Minggu Pagi di RCTI. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - RCTI akan menemani Minggu pagi keluarga Anda dengan menayangkan series animasi KIKO Season 4. Yuk, simak sinopsis episode terbarunya, Ghost of Neo Asri.

Terjadi kehebohan di Neo Asri. Ada laporan bahwa robot hilang, ada juga yang melaporkan bahwa ia melihat makhluk yang mengerikan, melayang, dan mengejutkan.

Poli menduga makhluk itu pasti hantu. Namun warga Neo Asri tidak paham dengan konsep hantu. Keadaan semakin mencekam dengan suara-suara hewan malam, dan sekelebat cahaya.

Sampai akhirnya, terdengar teriakan melengking dan penampakan berbentuk aneh melayang. Apa yang akan terjadi selanjutnya?

Jangan lewatkan keseruan episode Ghost of Neo Asri animasi KIKO hanya di RCTI, pada Minggu, 11 Januari 2026, pukul 08.00 WIB.