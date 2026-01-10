Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

KIKO Season 4 Episode Ghost of Neo Asri, Minggu Pagi di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 10 Januari 2026 |18:30 WIB
KIKO Season 4 Episode Ghost of Neo Asri, Minggu Pagi di RCTI
KIKO Season 4 Episode Ghost of Neo Asri, Minggu Pagi di RCTI. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - RCTI akan menemani Minggu pagi keluarga Anda dengan menayangkan series animasi KIKO Season 4. Yuk, simak sinopsis episode terbarunya, Ghost of Neo Asri.

Terjadi kehebohan di Neo Asri. Ada laporan bahwa robot hilang, ada juga yang melaporkan bahwa ia melihat makhluk yang mengerikan, melayang, dan mengejutkan.

Poli menduga makhluk itu pasti hantu. Namun warga Neo Asri tidak paham dengan konsep hantu. Keadaan semakin mencekam dengan suara-suara hewan malam, dan sekelebat cahaya. 

Sampai akhirnya, terdengar teriakan melengking dan penampakan berbentuk aneh melayang. Apa yang akan terjadi selanjutnya?

Jangan lewatkan keseruan episode Ghost of Neo Asri animasi KIKO hanya di RCTI, pada Minggu, 11 Januari 2026, pukul 08.00 WIB. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/33/3188973/kiko_meet_and_greet-X0YM_large.jpeg
Besok, Kiko dan Lola Meriahkan Baby Kids and Teens Fest di Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/598/3188023/animasi_kiko_season_4-02wt_large.jpg
KIKO Season 4 Episode Turning Point, Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/598/3182003/animasi_kiko-QTln_large.jpg
Animasi KIKO Season 4 Episode Revolts Revolution Part 2, Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/598/3180616/animasi_kiko-PbXT_large.jpg
Animasi KIKO Season 4 Episode Revolt’s Revolution Part 1, Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179030/animasi_kiko-eTxc_large.jpg
Animasi KIKO Season 4 Episode The Exchange, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177367/animasi_kiko-6oZR_large.jpg
Animasi KIKO Season 4 Episode Saving Captain Levit, Minggu Pagi di RCTI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement