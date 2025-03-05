Sinopsis Sinetron Romansa Kampung Dangdut Episode 5

JAKARTA - Sinopsis sinetron Romansa Kampung Dangdut episode 5 bercerita tentang Galuh yang terpaksa menyanyi di Desa Cidalang untuk membantu biaya operasi ibu Gugum.

Pepen yang mengetahui informasi itu pun memberitahukannya kepada Enjang, abahnya Galuh. Selama ini, Enjang memang melarang putrinya untuk bernyanyi di atas panggung.

Di sisi lain, Raka yang tengah dipersiapkan menjadi kepala desa bertemu dengan beberapa kades di sebuah hajatan di Ciharum. Percakapan ringan tiba-tiba berubah menegangkan ketika mereka membahas Galuh.

Sosok Galuh yang kini terkenal sebagai penyanyi dangdut mulai menjadi sorotan masyarakat. Hal ini menimbulkan ketegangan tak terduga dalam pencalonan Raka sebagai kades.

Di lain pihak, Enjang kecewa dan merasa dikhianati saat tahu Galuh bernyanyi di Desa Cidalang. Sementara Saodah, yang sejak awal tak setuju Galuh bernyanyi lagi, membuat keputusan mengejutkan.

Di tengah kekecewaan dan konflik yang semakin memuncak, akankah Pernikahan Galuh dan Raka bisa terlaksana?

