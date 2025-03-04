Advertisement
Alasan Sutradara Jay Sukmo Pilih Ajil Ditto Jadi Aktor Utama Culture Shock

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 04 Maret 2025 |17:49 WIB
Alasan Sutradara Jay Sukmo Pilih Ajil Ditto Jadi Aktor Utama <i>Culture Shock</i>
Alasan Sutradara Jay Sukmo Pilih Ajil Ditto Jadi Aktor Utama Culture Shock. (Foto: MNC Media)
JAKARTA – Series Culture Shock sukses mencuri perhatian penonton saat tayang perdana di VISION+, pada 21 Februari 2025. Series yang dibintangi Ajil Ditto dan Davina Karamoy ini dapat ditonton streaming lewat tautan berikut ini.

Jay Sukmo selaku sutradara Culture Shock mengungkapkan alasannya memilih Ajil untuk berperan sebagai Riko, karakter utama pria dalam series tersebut. “Saya percaya, aktor akan menemukan perannya. Itulah yang terjadi pada Ajil dan Riko,” ujarnya.

Melalui series Culture Shock, Jay ingin penonton percaya bahwa Ajil Ditto benar-benar anak kampung yang mengalami perubahan besar dalam hidupnya saat hijrah ke Jakarta. “Ternyata, karakter ini berjodoh dengan Ajil,” tuturnya. 

Selain membangun karakter yang meyakinkan, Jay juga menyoroti pentingnya chemistry antarpemain. “Untuk menciptakan chemistry Geng LUST, saya sampai meminta mereka ke kafe bareng. Eh, besoknya mereka langsung main badminton bareng,” ungkapnya. 

Culture Shock
Alasan Sutradara Jay Sukmo Pilih Ajil Ditto Jadi Aktor Utama Culture Shock. (Foto: MNC Media)

Keakraban antara pemain itu menjadi salah satu kunci dalam menciptakan chemistry. Culture Shock diharapkan mampu memberikan pengalaman menonton yang lebih berkesan bagi para penikmat series Tanah Air. 

