HOME CELEBRITY TV SCOOP

Davina Karamoy Punya Gebetan Baru di Episode 3 Culture Shock

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 03 Maret 2025 |22:23 WIB
Davina Karamoy Punya Gebetan Baru di Episode 3 Culture Shock
Davina Karamoy Punya Gebetan Baru di Episode 3 Culture Shock. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Episode 3 series VISION+ Culture Shock semakin seru dan penuh kejadian tak terduga. Kali ini, Riko (Ajil Ditto) ikut serta dalam kompetisi futsal yang digelar sekolahnya. Di awal pertandingan, dia terlihat begitu prima.

Namun kesialan kembali menimpanya. Saat tak sengaja melihat para cheerleader di pinggir lapangan, Riko hilang fokus dan langsung bereaksi. Tanpa bisa dikendalikan, ia justru muntah ke Ilham. Momen kocak ini menjadi momen tak terlupakan bagi Riko.

Kejadian memalukan ini menyadarkan Riko bahwa kondisinya belum membaik. Dengan bantuan Frans (Giulio Parengkuan), sahabat barunya, Riko pun bertekad mencari solusi lain agar bisa mengatasi masalahnya.

Di sisi lain, Sabrina (Davina Karamoy) mulai bertemu dengan para match-nya dari aplikasi kencan. Sayangnya, tidak ada satu pun yang cocok. Setelah beberapa kali kecewa, Sabrina mulai melirik Mahesa (Shahabi Sakri), barista di kafe langganan anak sekolah.

Episode ketiga Culture Shock semakin memperkaya cerita dengan humor segar, drama, dan konflik yang mengundang tawa. Dari Riko yang kembali berjuang melawan kondisinya, Sabrina yang mulai penasaran dengan Mahesa, hingga Desi yang semakin dekat dengan Bram.

Halaman:
1 2
