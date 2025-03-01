Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Gawat! Ajil Ditto Pingsan Setiap Kali Lihat Ginian, Streaming Serunya Eps 2 Series Culture Shock di Sini

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 01 Maret 2025 |20:31 WIB
Gawat! Ajil Ditto Pingsan Setiap Kali Lihat Ginian, Streaming Serunya Eps 2 Series Culture Shock di Sini
Gawat! Ajil Ditto pingsan setiap kali lihat ginian. (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA – Episode kedua series Culture Shock di VISION+ melanjutkan kisah Riko (Ajil Ditto) dengan tingkah polosnya. Streaming episode 2 GRATIS dengan klik di sini. Hari pertama Riko berangkat ke sekolah hampir berakhir tragis ketika dirinya nyaris hilang nyawa akibat kepanikannya.

Namun, keberuntungan masih berpihak padanya saat Riko bertemu dengan Frans (Giulio Parengkuan), teman barunya yang ngajarin Riko dalam memahami lingkungan barunya, termasuk mencari tahu lebih lanjut tentang penyakit yang dideritanya.

Frans juga menjadi “mentor’’ bagi Riko dalam hal-hal yang selama ini tidak pernah dia bayangkan. Frans memperkenalkan Riko pada dunia yang benar-benar baru baginya, termasuk memberikan pelajaran mengenai hal-hal “baru”.

Di sisi lain, Sabrina (Davina Karamoy) didukung geng LUST, didorong untuk mencoba sesuatu yang baru dalam dunia percintaan. Teman-temannya menyarankan Sabrina untuk mengunduh aplikasi kencan dan mulai mencari pacar. Sementara itu, Bu Desi (Ibu Riko) yang diperankan Dhea Ananda, memutuskan untuk bekerja di sebuah swalayan.

Di tempat kerjanya, dia mulai menarik perhatian atasannya yang bernama Om Bram. Episode kedua Culture Shock semakin memperkaya cerita dengan humor ringan, fresh, dan konflik yang mengundang tawa. Riko dengan kepolosannya, Sabrina dengan pencarian pacarnya.

 

Halaman:
1 2
