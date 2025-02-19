Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 9

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |14:18 WIB
Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 9
Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 9. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kasih Jannah episode 9 bercerita tentang Kasih yang takut melihat kedatangan Marwan dan anak buahnya ke kontrakan Charly. 

Beruntung Charly datang tak lama kemudian. Marwan langsung menaikkan tawarannya untuk Kasih sebesar Rp5 juta. Namun Charly masih enggan melepas Kasih.

Marwan pun menyusun rencana lain untuk bisa membawa Kasih ke panti asuhan. Memanfaatkan Eno yang kepo, Marwan pun mengungkapkan keinginannya tersebut. Eno pun mendukung rencana itu.

Eno kemudian menemui Kasih dan memaksa bocah perempuan itu untuk dibawa ke panti asuhan. Kasih menolak dan beruntung Charly sigap menolongnya.

Charly pun mengantar Kasih ke majikan baru dengan rumah lebih besar. Bersama majikan baru, ternyata pekerjaan Kasih jauh lebih banyak dan berat yang membuatnya kelelahan. 

