Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 7

Senin, 17 Februari 2025 |13:03 WIB
Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 7
Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 7. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Kasih Jannah episode 7 bercerita tentang Charly yang kembali menawarkan Kasih menjadi ART di rumah Mariska. Karena butuh mendesak, Mariska akhirnya menerima Kasih bekerja dengannya. 

Sementara itu, Nurmala kembali mendapat tekanan dari Mona. Nurmala yang merasa tak kuat, mengungkapkan keinginannya untuk mengakhiri hidup. Mariska mencoba menenangkan Nurmala dan terus menyemangatinya. 

Puncaknya, Mona mengunci Nurmala di toilet. Nurmala panik karena tidak ada yang menolongnya. Di sisi lain, Kasih mulai bekerja di rumah Mariska. Sebelum pergi meninggalkannya, Charly berpesan agar Kasih langsung pulang selepas bekerja. 

Tapi, Kasih malah mengacuhkan nasehat Charly. Selepas bekerja di rumah Mariska, Kasih justru hendak ke pasar untuk bekerja menjadi jastip. Namun karena kelelahan, dia ketiduran di dalam mobil pick up sayur. 

Kasih pun terbawa dalam mobil tersebut. Bagaimana nasib Kasih selanjutnya? Apakah ia dapat kembali pulang? Saksikan sinetron Kasih Jannah di RCTI, Senin-Jumat pukul 14.45 WIB.**

(SIS)

