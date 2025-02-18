Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 8

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |11:42 WIB
Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 8
Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 8 (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kasih Jannah episode 8 akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Pada episode 8 sinetron Kasih Jannah yang tayang Selasa, 18 Februari 2025, penonton akan disuguhkan kisah penuh ketegangan dan emosi. 

Kasih, yang bersembunyi di sebuah tempat karena ketakutan, akhirnya ditemukan oleh Charly. Charly terlihat kesal dan marah karena Kasih tidak menuruti nasihatnya untuk segera pulang ke rumah setelah bekerja.

Sementara itu, di tempat lain, Mariska membawa telur balado hasil masakan Kasih. Ia kemudian mengajak Nurmala untuk makan bersama. Saat mencicipi masakan tersebut, Nurmala langsung teringat pada Kasih. Rasa telur balado itu begitu familiar, mengingatkannya pada masakan yang dulu sering dibuat Kasih.

Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 8
Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 8

Di sisi lain, kasus penguncian Nurmala di toilet lapas masih terus diselidiki oleh Mariska. Namun, Nurmala memilih merahasiakan identitas pelakunya. Ia khawatir jika nama Mona terungkap, perempuan itu akan semakin nekat dan bisa bertindak lebih jauh.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement