Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 8

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kasih Jannah episode 8 akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Pada episode 8 sinetron Kasih Jannah yang tayang Selasa, 18 Februari 2025, penonton akan disuguhkan kisah penuh ketegangan dan emosi.

Kasih, yang bersembunyi di sebuah tempat karena ketakutan, akhirnya ditemukan oleh Charly. Charly terlihat kesal dan marah karena Kasih tidak menuruti nasihatnya untuk segera pulang ke rumah setelah bekerja.

Sementara itu, di tempat lain, Mariska membawa telur balado hasil masakan Kasih. Ia kemudian mengajak Nurmala untuk makan bersama. Saat mencicipi masakan tersebut, Nurmala langsung teringat pada Kasih. Rasa telur balado itu begitu familiar, mengingatkannya pada masakan yang dulu sering dibuat Kasih.

Di sisi lain, kasus penguncian Nurmala di toilet lapas masih terus diselidiki oleh Mariska. Namun, Nurmala memilih merahasiakan identitas pelakunya. Ia khawatir jika nama Mona terungkap, perempuan itu akan semakin nekat dan bisa bertindak lebih jauh.