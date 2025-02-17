Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sebentar Lagi Tayang, Nantikan Keseruan Culture Shock di Vision+

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |23:37 WIB
Sebentar Lagi Tayang, Nantikan Keseruan Culture Shock di Vision+
Sebentar Lagi Tayang, Nantikan Keseruan Culture Shock di Vision+. (Foto: MNC Media)
JAKARTA – Pernah membayangkan pindah ke lingkungan baru yang sangat berbeda dengan kehidupan Anda selama ini? Kondisi ini, akan digambarkan dengan baik dalam series Vision+, Culture Shock.

Series yang dibintangi Ajil Ditto dan Davina Karamoy ini akan tayang perdana di Vision+, pada 21 Februari mendatang. Anda dapat menonton series ini dengan mengklik link berikut.

Drama ini bertutur tentang perjalanan Riko (Ajil Ditto), seorang remaja 16 tahun asal Muara Enim, Palembang. Dia kemudian mendapatkan beasiswa untuk bersekolah di SMA Merdeka National+ Jakarta. 

Menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial ala Ibu Kota, Riko diharuskan sang ibu untuk menjaga keperjakaannya demi terhindar dari ‘kutukan’. 

Riko semakin dilema ketika Sabrina (Davina Karamoy) masuk dalam kehidupannya. Keunikan Culture Shock terletak pada bagaimana series ini mengangkat topik sensitif dengan bijak dan berani. 

