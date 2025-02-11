Dhea Ananda Jadi Ibu Protektif dalam Series Vision+ Culture Shock

Dhea Ananda Jadi Ibu Protektif dalam Series Vision+ Culture Shock. (Foto: MNC Media)

JAKARTA – Dhea Ananda comeback ke dunia akting dengan membintangi series Culture Shock di Vision+. Dia berperan sebagai Desi, ibu tunggal yang sangat protektif terhadap anaknya, Riko (Ajil Ditto).

Desi digambarkan mengalami duka mendalam setelah ditinggalkan suaminya yang kerap berselingkuh. Dia kemudian bersumpah akan melindungi sang anak agar tak melakukan kesalahan serupa.

Demi melindungi Riko, Desi berbohong dengan mengatakan, anaknya memiliki pantangan seksual. Demi kehidupan yang lebih baik, Desi membawa Riko ke Ibu Kota.

Culture Shock

Perempuan itu kemudian bekerja di sebuah toko swalayan dengan bos bernama Bram. Bagaimana cerita Desi bertahan hidup di Ibu Kota sebagai ibu tunggal?

Series Culture Shock bisa Anda tonton di Vision+ dengan mengunduh aplikasinya di App Store atau Play Store. Untuk mengakses konten premium, Anda bisa berlangganan mulai dari Rp20.000.