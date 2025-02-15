Advertisement
Series Culture Shock Hadir di VISION+, Jangan Sampai Ketinggalan

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |19:21 WIB
JAKARTA - Series terbaru berjudul Culture Shock akan segera tayang di platform streaming VISION+ pada 21 Februari 2025. Disutradarai oleh Jay Sukmo, series ini mengangkat kisah remaja yang berpusat pada Riko, seorang pemuda asal Muara Enim yang merantau ke Jakarta setelah mendapatkan beasiswa di SMA Merdeka National+. Intip keseruannya dengan klik di sini.

Riko, yang diperankan oleh Ajil Ditto, memulai perjalanannya dengan membawa janji kepada ibunya untuk menjaga keperjakaannya hingga usia 30 tahun. Namun, janji tersebut diuji ketika ia bertemu dengan Sabrina, siswi populer di sekolah barunya yang merupakan anggota geng bernama Lust. Karakter Sabrina diperankan oleh Davina Karamoy.

Selain Ajil Ditto dan Davina Karamoy, Culture Shock juga menghadirkan aktor dan aktris muda berbakat seperti Giulio Parengkuan, Harleyava Princy, Sheila Kusnandi, dan Risma Nilawati. Teaser trailer Culture Shock yang telah dirilis menampilkan konsep yang segar dan berani dengan membahas tema yang kerap dianggap tabu, tetapi dikemas secara ringan, penuh humor, dan tetap edukatif.

Menjelang penayangan perdana Culture Shock, VISION+ mengadakan kompetisi menarik bertajuk Look A Like Competition. Jika kamu merasa memiliki kemiripan dengan Davina Karamoy atau Ajil Ditto, jangan lewatkan kesempatan ini!

