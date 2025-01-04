Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 314

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 04 Januari 2025 |15:01 WIB
Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 314
Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 314 (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Drama penuh emosi kembali hadir dalam episode terbaru Cinta Berakhir Bahagia.

Reno mendapat kabar mengejutkan dari dokter tentang kondisinya. Ia dinyatakan infertil dengan tingkat kesuburan hanya 3%. Kabar ini membuat Reno sangat terpukul dan bingung bagaimana menyampaikan hal ini kepada Ayu.

Sementara itu, Adisty mengunjungi David di tahanan. Ia merasa lega mengetahui David tidak lagi satu sel dengan Dito. Dalam pertemuan itu, David bertanya tentang keseharian Adisty dan perkembangan perusahaan.

Sinetron Cinta Berakhir Bahagia
Sinetron Cinta Berakhir Bahagia

Adisty menjelaskan bahwa semuanya berjalan dengan baik. Ia meminta izin kepada David untuk membawa Ashton dan Lastri ke kontrakan, namun David justru menyarankan agar Adisty dan Arshan menginap di rumahnya. Awalnya Adisty ragu, tetapi akhirnya ia menyetujui permintaan David.

Di sisi lain, hubungan Adisty dan Hanna kembali membaik. Namun, tantangan baru muncul ketika Ray mengajak Adisty untuk meeting berdua terkait pekerjaan. Adisty yang merasa tidak punya pilihan, akhirnya menyetujui ajakan itu meskipun Hanna sempat menawarkan diri untuk menemaninya. Ray, yang memiliki rencana tersembunyi, merasa senang melihat situasi ini sebagai peluang untuk melancarkan niat jahatnya.

Reno, yang masih belum bisa menerima kenyataan pahit tentang kondisinya, memutuskan untuk menyembunyikan hasil tes dari Ayu. Ayu, yang tidak mengetahui apa-apa, justru terlihat bahagia saat mempersiapkan perlengkapan bayi untuk mereka. Namun, sikap Reno yang aneh membuat Ayu mulai curiga. Reno sendiri merasa bersalah kepada Ayu, tetapi juga takut jika Ayu mengetahui kebenaran ini dan memilih untuk meninggalkannya.

 

