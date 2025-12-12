LSF Rilis Maskot Terbaru, Makin Gencarkan Budaya Sensor Mandiri

JAKARTA - Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI) merilis maskot terbaru pada Kamis (11/12/2025) dalam rangka terus mendorong budaya sensor mandiri. Perilisan maskot ini mengusung nama Mama Culla yang menampilkan karakter badak Jawa.

Ketua Umum Lembaga Sensor Film (LSF) Dr. Naswardi mengatakan karakter ini digambarkan sebagai sosok ibu milenial (gen Y) yang dekat dengan keseharian masyarakat, khususnya orangtua muda, untuk mengingatkan pentingnya memilih tontonan yang sesuai usia.

“Filosofi dan makna inilah yang kita jadikan bahwa kelompok rentan itu perlu kita lindungi dari konten materi yang sensitif, maka perlu memilih, memilah tontonan sesuai dengan usia,” ungkap Dr. Naswardi, di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (11/12/2025).