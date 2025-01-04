Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 11

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 04 Januari 2025 |14:06 WIB
JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Kisah Mencintaimu Sekali Lagi semakin menarik! Setelah membeli mobil baru, Arini mengajak Emil untuk makan sebagai bentuk ucapan terima kasih. 

Dalam perbincangan mereka, Arini baru menyadari bahwa Emil-lah yang menyelimuti dirinya saat ia tertidur di sofa beberapa waktu lalu.

Namun, tanpa mereka sadari, Aliya yang baru saja bertemu agen asuransi jiwa melihat mereka bersama di sebuah kafe. Aliya bahkan memotret momen kebersamaan Arini dan Emil, mulai curiga ada sesuatu di antara keduanya.

Arini memilih untuk tidak menggunakan uang Lingga dalam membeli mobilnya. Keputusan ini diambil karena Arini tidak ingin Lingga mengungkit bantuan tersebut di kemudian hari dan menganggap semua masalah selesai hanya dengan memberikan uang. 

Meskipun demikian, Arini dan Lingga sepakat untuk menjaga keharmonisan di depan orang tua mereka, demi menghindari konflik lebih lanjut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
