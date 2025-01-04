Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 181-182

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Ketegangan semakin memuncak di episode terbaru Cinta Yasmin! Desta akhirnya ditangkap oleh polisi dan menjalani interogasi. Namun, Desta tetap bungkam dan tidak memberikan keterangan apa pun.

Sementara itu, Galang yang sempat menyaksikan penangkapan Desta segera melapor kepada Rangga. Meski awalnya mencoba menghubungi Rangga lewat telepon tanpa jawaban, Galang memutuskan untuk menemui Rangga secara langsung. Rangga berpura-pura terkejut atas berita tersebut, padahal dalam hatinya ia merasa senang. Sikap Rangga yang tampak santai membuat Galang mulai curiga.

Dalam penyelidikan lebih lanjut, polisi mendapatkan informasi bahwa kematian Baskara terkait dengan Ajeng, dan kasus tersebut dihubungkan dengan penculikan Yasmin. Ketika Desta diinterogasi ulang, ia mengungkapkan bahwa Ajeng adalah orang yang menyuruhnya menculik Yasmin.

Sinetron Cinta Yasmin

Di sisi lain, Alysa terus merasa mual dan sering muntah. Ajeng yang memperhatikan kondisi Alysa mulai curiga bahwa ada sesuatu yang disembunyikan, namun Alysa bersikeras mengatakan bahwa ia hanya salah makan.

Sementara itu, Romeo memutuskan untuk berpamitan kepada Ajeng dan Alysa karena ia berencana pergi. Ajeng terlihat acuh, namun Alysa sangat sedih atas keputusan Romeo. Dalam momen tersebut, Romeo menenangkan Alysa dan merasa lega saat Alysa mengatakan akan mempertahankan anak yang dikandungnya.

Sementara itu, Yasmin membantu seorang nenek yang terjatuh akibat pertengkaran dengan cucunya. Yasmin merasa kesal melihat sikap kasar cucu nenek tersebut, namun sang nenek menjelaskan bahwa selalu ada alasan di balik sikap seseorang. Ia juga menekankan bahwa memaafkan adalah bentuk cinta tertinggi. Kata-kata nenek itu membuat Yasmin teringat pada Romeo.

Di waktu lain, Romeo memberi tahu Dirga bahwa ia telah memutuskan untuk menerima beasiswa dan akan berangkat ke New York malam ini. Romeo meminta Dirga untuk tidak memberitahu Yasmin. Sebelum pergi, Romeo menuliskan surat untuk Yasmin yang ia letakkan di rumah impian mereka. Dirga, meskipun telah berjanji, akhirnya memutuskan untuk memberitahu Yasmin tentang kepergian Romeo.