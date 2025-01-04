Advertisement
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 96

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 04 Januari 2025 |13:58 WIB
JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Episode kali ini penuh emosi dan kejutan. Maudy merasa lega setelah mendapat kabar dari Vernie bahwa kondisi Amira yang kritis kini membaik. 

Namun, kebahagiaan Maudy tak berlangsung lama karena ia mendapat ancaman dari seseorang yang mengancam akan menyebarkan fotonya bersama Pak Chandra. Situasi ini membuat Maudy yang sedang menjalani terapi di Singapura semakin cemas.

Sementara itu, Vernie menghadapi krisis keuangan yang membuatnya semakin terobsesi untuk merebut kembali Noah. Dalam sebuah insiden, Vernie terluka parah hingga mengalami dislokasi bahu saat mencoba melindungi Noah dari kecelakaan. Meskipun begitu, perjuangan Vernie belum membuahkan hasil karena Noah masih bersikap dingin kepadanya.

Di sisi lain, Amira yang masih koma mengalami mimpi yang membingungkan namun penuh makna. Dalam mimpinya, Amira merasa bahagia saat bertemu Biru di sebuah tempat indah. Biru memberikan buket bunga sambil menyatakan cintanya kepada Amira, dan mereka berdansa dengan romantis. 

Halaman:
1 2
