Bobie Antonio Terjebak Friendzone dalam TV Love Cinema, Streaming di Vision+

JAKARTA – Episode Amadiketu series Vision+ TLC: TV, Love, Cinema kembali menghadirkan pesona keindahan Pulau Dewata. Episode ini bisa Anda tonton dengan mengklik link ini.

Mengusung genre drama-romantis, episode Amadiketu bercerita tentang Lisa (Cathy Fakandy) yang bersahabat dengan Hari (Bobie Antonio) sejak masih sekolah. Sebagai sahabat, mereka kerap menghabiskan waktu bersama.

Mereka terbiasa jalan-jalan bareng ke pantai hingga menyempatkan waktu untuk makan malam bersama sehabis kerja. Namun ternyata, Hari diam-diam menaruh rasa suka kepada Lisa.

Ketika Roland masuk ke dalam hidup Lisa dan berniat membawa hubungan mereka ke jenjang lebih serius, Hari pun terkejut. Namun Hari bisa merasakan ada yang janggal dengan Roland. Pria itu seperti menyimpan rahasia besar.

Suatu hari, saat Hari sedang bertemu dengan salah satu mitra kerjanya, Hari mengetahui fakta mengejutkan yang dapat menyakiti hati Lisa. Apa yang akan terjadi antara Hari dan Lisa?