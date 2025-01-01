Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Bobie Antonio Terjebak Friendzone dalam TV Love Cinema, Streaming di Vision+

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Rabu, 01 Januari 2025 |06:46 WIB
Bobie Antonio Terjebak Friendzone dalam TV Love Cinema, Streaming di Vision+
TV Love Cinema
A
A
A

JAKARTA – Episode Amadiketu series Vision+ TLC: TV, Love, Cinema kembali menghadirkan pesona keindahan Pulau Dewata. Episode ini bisa Anda tonton dengan mengklik link ini.

Mengusung genre drama-romantis, episode Amadiketu bercerita tentang Lisa (Cathy Fakandy) yang bersahabat dengan Hari (Bobie Antonio) sejak masih sekolah. Sebagai sahabat, mereka kerap menghabiskan waktu bersama.

Mereka terbiasa jalan-jalan bareng ke pantai hingga menyempatkan waktu untuk makan malam bersama sehabis kerja. Namun ternyata, Hari diam-diam menaruh rasa suka kepada Lisa.

Ketika Roland masuk ke dalam hidup Lisa dan berniat membawa hubungan mereka ke jenjang lebih serius, Hari pun terkejut. Namun Hari bisa merasakan ada yang janggal dengan Roland. Pria itu seperti menyimpan rahasia besar. 

Suatu hari, saat Hari sedang bertemu dengan salah satu mitra kerjanya, Hari mengetahui fakta mengejutkan yang dapat menyakiti hati Lisa. Apa yang akan terjadi antara Hari dan Lisa? 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/598/3168950/vision-5a7k_large.jpg
Langganan VISION+ Upin Ipin Cuma Rp25.000, Hiburan Aman untuk Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/598/3167456/premium_vision-dHao_large.jpg
Promo Masih Berlangsung! Nonton Gratis Premium VISION+ Sebulan, Lengkap dari Sport hingga Tayangan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/598/3163437/vision_plus-ZOFc_large.jpg
Gratis Premium VISION+ Sebulan, Jajal Ribuan Konten Olahraga hingga Animasi Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/598/3162548/menjelang_magrib-rIEb_large.jpg
Streaming Film Menjelang Magrib Eksklusif di VISION+, Antara Logika dan Teror Tak Kasat Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/598/3162104/paket_premium_kids-0Ow2_large.jpg
VISION+ Hadirkan Paket Premium Kids, Solusi Hiburan Edukatif untuk si Kecil Hanya Rp30.000 per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/598/3161170/paket_premium_vision-Jrqo_large.jpg
Nonton Sekeluarga Cuma Rp20.000 per Bulan, Streaming Series, Kartun, hingga Olahraga di Vision+
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement