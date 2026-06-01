Ruben Onsu Akui Setop Nafkah ke Sarwendah Selama 6 Bulan, Ini Alasannya!

JAKARTA - Pihak Ruben Onsu akhirnya buka suara terkait kabar penghentian nafkah kepada mantan istrinya, Sarwendah. Ruben secara terang-terangan mengakui sengaja menyetop aliran dana tersebut selama enam bulan terakhir.

Bukan tanpa alasan, kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, menyebut tindakan itu sebagai bentuk protes keras dari kliennya. Ruben merasa haknya sebagai ayah untuk bertemu anak-anaknya dipersulit oleh pihak Sarwendah.

Minola menjelaskan bahwa selama ini kliennya selalu menjalankan kewajiban dengan baik, bahkan melebihi kesepakatan. Namun, Ruben merasa kecewa karena tidak mendapatkan haknya yang sebanding.

"Ruben berpikir, 'Kewajibanku kubayar terus bahkan melampaui apa yang seharusnya, hakku aku enggak dapat.' Oh dia juga ingin menunjukkan aksi protesnya, 'Aku juga bisa tidak melaksanakan kewajibanku'," ujar Minola Sebayang saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan belum lama ini.

Menurut Minola, penghentian nafkah ini dilakukan sejak Desember lalu. Ia pun menyentil pihak-pihak yang seolah melupakan dedikasi finansial Ruben selama bertahun-tahun.

"Dan itu baru dilaksanakan, dimulai dari Desember. Ya, sampai hari ini baru 6 bulan udah teriak," lanjutnya.

Menariknya, tanggung jawab finansial Ruben ternyata sangat mendetail. Tak hanya kebutuhan pokok anak-anak, Ruben bahkan masih membayar asuransi Sarwendah hingga urusan sekecil uang sampah di rumah sang mantan istri.