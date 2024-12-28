Hidup Shandy William Divonis Tinggal 2 Tahun dalam Series TV Love Cinema Vision+

Ketika Usia Shandy William Divonis Hanya 2 Bulan, Saksikan As If It My Last di Vision+. (Foto: MNC Media)

JAKARTA – Series Vision+ TLC: TV, Love, Cinema menghadirkan delapan episode dengan delapan kisah cinta berbeda yang berlatar keindahan Pulau Bali nan eksotis.

Episode 3 TLC berjudul As If Is My Last bercerita tentang Emilia (Cathy Fakandi) yang datang ke Pulau Dewata untuk menyelesaikan penelitian yang menjadi syarat tugas akhirnya.

Berniat untuk mencari uang tambahan selama di Bali, ia memutuskan untuk melamar kerja di salah satu kafe dekat tempat tinggalnya. Di sana, dia bertemu sang pemilik kafe bernama Nando (Shandy Williams).

Dari sekadar hubungan karyawan dan pemilik kafe, hubungan Nando dan Emilia berkembang menjadi asmara. Setelah dekat, Nando berterus terang tentang penyakitnya pada Emilia.

Divonis dokter hanya bisa bertahan hidup selama 2 tahun, Nando ternyata memiliki lima wish yang ingin dilakukannya sebelum meninggal. Apakah Emilia bisa menerima kondisi Nando yang mengidap penyakit serius tersebut?