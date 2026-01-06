VISION+ Tayangkan Ajang Awards Dunia: Golden Globe hingga Grammys 2026

JAKARTA - VISION+ kembali menayangkan deretan ajang penghargaan dunia paling bergengsi di

awal tahun 2026. Pencinta film, serial televisi, dan musik internasional kini bisa menyaksikan

langsung ajang penghargaan terbesar dunia tersebut.

Ada ajang 31st Annual Critics Choice Awards, Golden Globe Awards, hingga Grammy Awards yang akan menemani pengguna VISION+ sepanjang Januari hingga Februari 2026. Anda bisa menonton berbagai program awards tersebut dengan mengklik tautan berikut ini.

Critics Choice Awards 2026

Rangkaian ajang penghargaan dunia di VISION+ dibuka dengan 31st Annual Critics Choice Awards yang akan tayang pada 5 Januari 2026. Penghargaan ini dikenal sebagai salah satu barometer penting

dalam industri film dan televisi dunia karena penilaiannya dilakukan langsung oleh para kritikus

profesional.

Hal ini membuat Critics Choice Awards kerap menjadi indikator kuat menjelang ajang penghargaan film besar lainnya, seperti Oscar. Hal inilah yang membuat ajang ini selalu dinantikan oleh penikmat film, sineas, dan pengamat industri hiburan global.

Golden Globe Awards 2026

Selanjutnya, ada Golden Globe Awards 2026 yang akan tayang pada 12 Januari 2026. Ajang ini merupakan salah satu penghargaan paling prestisius dalam dunia film dan serial televisi internasional. Golden Globe dikenal dengan atmosfer glamor, kehadiran para bintang besar Hollywood, serta momen-momen ikonik yang sering viral di media sosial.

Ada hal yang selalu menarik dari red carpet para tamu undangan hingga pidato emosional para pemenang. Berbagai kategori bergengsi dalam ajang ini selalu menjadi sorotan, seperti Best Motion Picture, Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture, Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture, Best Director, Best Original Score, hingga Best Original Song.

Grammy Awards 2026

Rangkaian ajang penghargaan dunia ini akan ditutup dengan Grammy Awards 2026 yang tayang pada 2 Februari 2026. Grammy merupakan penghargaan tertinggi industri musik dunia yang memberikan apresiasi kepada musisi, produser, dan kreator musik dari berbagai genre.

Selain pengumuman pemenang, Grammy juga dikenal dengan penampilan live spektakuler para musisi papan atas dunia. Semua itu menjadikan event ini menjadi salah satu ajang hiburan paling ditunggu setiap tahunnya oleh penggemar musik global.