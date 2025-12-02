Microdrama VISION+ Papa Bilang Juga Apa: Orangtua Overprotective vs Remaja yang Ingin Bebas

Microdrama VISION+ Papa Bilang Juga Apa: Orangtua Overprotective vs Remaja yang Ingin Bebas. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - VISION+ menghadirkan microdrama terbaru berjudul Papa Bilang Juga Apa, sebuah cerita ringan penuh emosi yang mengisahkan mahasiswi baru yang ingin bebas, namun langkahnya selalu ditarik oleh sang ayah.

OSPEK, sirkel kampus, senior galak, dan ayah yang ikut-ikutan ribut, semua tumpah jadi satu, membuat kisah ini terasa dekat, seru, dan sangat bisa terjadi dalam dunia nyata. Klik di sini untuk nonton streaming di VISION+.

Niken sang tokoh utama merupakan gadis 20 tahun yang baru masuk kampus. Dia digambarkan sebagai perempuan pintar, cantik, cepat dapat spotlight, namun hidupnya tidak sebebas yang disangka orang.

Ayah Niken, Bram, yang merupakan mantan preman berubah menjadi super posesif setelah ibunya meninggal. Bram sangat menyayangi putrinya, namun caranya memperlihatkan rasa itu kerap membuat Niken tak nyaman.

Bram kerap bersikap protektif, insecure, dan selalu merasa anaknya harus tetap dalam genggaman. Masalah mulai muncul saat OSPEK. Niken langsung menarik perhatian teman-temannya, sesuatu yang dikhawatirkannya selama ini.