HOME CELEBRITY TV SCOOP

Microdrama VISION+ I Love You Pak Dosen: Sang Dosen Galak Ternyata Calon Tunangan

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |14:30 WIB
Microdrama VISION+ <i>I Love You Pak Dosen</i>: Sang Dosen Galak Ternyata Calon Tunangan
Microdrama VISION+ I Love You Pak Dosen: Sang Dosen Galak Ternyata Calon Tunangan
JAKARTA - Tahun pertama kuliah selalu penuh kejutan. Ada teman baru, suasana baru, dan kadang tanpa disangka, datang pula seseorang yang mengubah hidup kita selamanya. Klik di sini untuk nonton di VISION+.

Microdrama I Love You Pak Dosen menghadirkan kisah cinta kampus yang berangkat dari rasa kagum, berkembang lewat konflik, lalu tumbuh menjadi hubungan dewasa yang menghangatkan hati.

Tokoh utama kita, Laura, mahasiswa baru yang ceria, stylish, dan penuh semangat. Hari-hari perkuliahannya berjalan seru hingga ia bertemu Kevin, dosen Pengantar Manajemen yang tampan, cerdas, namun terkenal dingin dan perfeksionis. 

Laura jatuh hati sejak awal, tapi Kevin menganggapnya hanya mahasiswa ribut yang tidak fokus. Masalah datang ketika Laura dituduh plagiarisme dan diberi nilai E. Laura terpukul, namun Carel, sahabat masa kecil yang diam-diam mencintainya.

Dia berhasil membuktikan bahwa pelaku plagiarisme adalah Andin dari kelas lain. Kevin menyesal dan meminta maaf, tetapi hubungan mereka sudah terlanjur renggang. Tak lama setelahnya, Laura mendapat kabar mengejutkan.

Telusuri berita celebrity lainnya
