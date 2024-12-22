Fakta Menarik TLC: TV, Love, Cinema: Cerita Cinta di Bali Gak Bikin Bosen!

JAKARTA – Original series Vision+ yang berjudul TLC: TV, Love, Cinema hadir dengan genre drama-romantis, series ini menawarkan delapan kisah cinta berbeda yang mengaduk emosi dan menghibur. Series TLC: TV, Love, Cinema dapat kamu saksikan dengan streaming di sini.

Series TLC: TV, Love, Cinema mengusung genre drama-romantis, untuk kamu para penggemar film antologi, TLC wajib masuk ke dalam list tontonanmu! Berikut lima fakta menarik yang harus kamu ketahui tentang series ini!

1. Bertabur bintang muda



Dengan dukungan aktris dan aktor muda berbakat yang terlibat, dibintangi oleh Inayma, Shandy Williams, Cathy Fakandy, Teuku Rekaldi, Bobie Antonio, Nabila Atmaja dan Adil Luca. Uniknya mereka semua berhasil memainkan perannya dengan memukau!



2. Cerita yang berbeda di setiap episodenya



Dengan beragam cerita yang berbeda, series TLC: TV, Love, Cinema menghadirkan berbagai kisah yang dapat relate dengan masyarakat, mulai dari cinta yang terhalang restu, cinta pada pandangan pertama, cinta segitiga hingga terjebak jatuh cinta dengan sahabat sendiri hadir menghiasi konflik di setiap episodenya.



3. Latar belakang keindahan Pulau Bali yang identik dengan pulau romansa



Berfokus di beberapa daerah yang menjadi pusat wisata alam seperti Buleleng, Kuta dan Canggu, series ini turut menghadirkan keindahan Pulau Bali sebagai tempat lokasi syuting yang siap memanjakan mata para penonton melalui eksotisme panorama yang memukau.



4. Para cast berperan dengan karakter yang berbeda di setiap episode



Menariknya dalam series ini tiap cast berperan sebagai tiga karakter yang berbeda, perbedaan karakter yang mencolok di setiap episodenya memperlihatkan bakat akting dari para cast yang patut di apresiasi. Di tengah tantangan beradaptasi terhadap karakter yang mereka perankan, para bintang muda ini menunjukkan bahwa berbakat lewat adaptasi cepat yang mereka lakukan di setiap episodenya.



5. Mengusung genre drama-romantis dengan konflik yang berbeda



Bertajuk genre drama-romantis, setiap episode juga memperlihatkan konflik dan alur cerita yang sangat unik, dilengkapi dengan bumbu komedi series ini tidak hanya membuat jantungmu berdegup kencang, namun sensasi perut menggelitik juga dapat kamu rasakan! Streaming TLC: TV, Love, Cinema dengan klik di sini.



Download aplikasinya di App Store dan Playstore sekarang dan langganan Vision+ mulai Rp20.000 untuk bisa menikmati konten premium lainnya. Untuk kamu yang ingin streaming konten premium Vision+ dan Viu sekaligus, kamu bisa langganan paket Combo MeVVah seharga Rp49.000. Segera unduh aplikasi Vision+ dan nikmati tontonan berkualitas di mana saja dan kapan saja!

(tty)