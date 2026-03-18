Ngabuburit Seru Bareng Arab Maklum 2 di VISION+, Dijamin Bikin Ngakak!

JAKARTA - Ngabuburit selalu menjadi momen yang pas untuk mencari hiburan ringan jelang waktu berbuka puasa. Salah satu tontonan yang wajib masuk watchlist Anda adalah Arab Maklum 2 yang bisa ditonton lewat tautan ini.

Series Arab Maklum 2 bercerita tentang keluarga Arab yang berusaha mempertahankan budaya saat liburan di Bali. Tak sekadar liburan biasa, perjalanan ini justru dipenuhi kejadian tak terduga yang mengundang tawa.

Pada episode pertama, keluarga Arab akhirnya tiba di Bali setelah mengalami kendala saat keberangkatan. Rasa kesal pun tak terhindarkan dan semuanya diluapkan kepada Aseng serta Robert, sang pemandu lokal yang sudah lebih dulu tiba di villa.

Di tengah situasi itu, Umi (Dhawiya Zaida) mulai diliputi perasaan tidak tenang setelah bermimpi buruk tentang Aba (Usama Harbatah) bersama wanita lain. Kekhawatiran itu membuatnya menjadi lebih posesif.

Sementara itu, Aba bersama rombongan diajak Aseng menuju pantai. Namun setibanya di sana, mereka justru dibuat kaget dengan suasana Bali yang jauh dari bayangan mereka. Sambutan santai ‘Welcome to Bali’ dari Aseng seolah menjadi awal dari berbagai kejadian unik berikutnya.

Memasuki episode kedua, konflik semakin terasa. Umi bertemu dengan Meira, teman lamanya yang sempat disalahartikan sebagai pekerja villa. Ternyata, Meira adalah pemilik villa tersebut. Dari pertemuan itu, Umi mulai mendengar cerita tentang suasana pantai Bali yang dipenuhi turis asing.

Hal itu membuat Umi semakin curiga dan berpikiran negatif terhadap Aba. Di sisi lain, Aba dan rombongan benar-benar menghadapi realita pantai Bali yang berbeda dari ekspektasi mereka.