HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Series V+ Pay Later Episode 23 Desember 2024 di RCTI

Brigitta Putri , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |11:02 WIB
Sinopsis Series V+ Pay Later Episode 23 Desember 2024 di RCTI
Sinopsis Series V+ Pay Later Episode 23 Desember 2024 di RCTI. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis series V+ Pay Later episode 23 Desember 2024 bercerita tentang Tika (Amanda Manopo) dan sahabatnya, Oca, yang sukses mengembangkan bisnis pakaian lewat media sosial.

Berkat kerja keras dan ketekunan mereka, Tika dan Oca mampu melunasi utang yang selama ini menghantui mereka. Tidak hanya itu, ia juga berhasil memperbaiki hubungan yang sempat rusak dengan keluarganya. 

Kesuksesan ini membawa Tika pada titik di mana ia bisa bernapas lega dan melihat masa depan dengan penuh harapan. Menariknya, meski bisa bebas dari masalah finansial, namun Tika dihadapkan pada dilema baru.

Alih-alih memilih Rizal atau Dion, Tika memutuskan untuk fokus pada dirinya sendiri. Keputusan ini menjadi awal perubahan besar dalam hidupnya. 

Dengan tekad yang kuat, Tika mulai mengubah citranya, dari seorang wanita yang terjerat utang menjadi seorang financial planner yang sukses. 

Melalui konten-konten inspiratif yang dibagikannya, Tika tidak hanya memperbaiki kehidupannya, namun juga menginspirasi banyak orang, termasuk keluarganya. 

Tika mulai membantu keluarganya mencapai mimpi baru, seperti membeli rumah yang lebih baik dan merencanakan masa depan lebih cerah. Perjalanan Tika ini memberikan pesan yang sangat kuat tentang perjuangan, pilihan, dan perubahan hidup. 

