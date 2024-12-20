Sinopsis Series V+ Pay Later Episode 20 Desember 2024 di RCTI

JAKARTA - Sinopsis series V+ Pay Later episode 20 Desember 2024 bercerita tentang Tika yang harus menghadapi masa lalunya dengan menagih utang dari mantan teman kantornya bernama Yuli.

Yuli adalah orang yang pernah menghancurkan peluang Tika menjadi pegawai tetap di kantor pajak. Bersama Rizal, Tika mendatangi Yuli yang kini juga telah dipecat dari kantor pajak tersebut.

Perjalanan Tika menemui Yuli mampu mengubah pandangannya terhadap mantan temannya tersebut, sekaligus mempererat hubungannya dengan Rizal.

Sementara itu, Dion mulai menyadari perasaannya terhadap Tika. Namun sebuah kesalahpahaman membuatnya berpikir bahwa Tika memiliki hubungan spesial dengan Rizal.

Original series V+ Pay Later menyuguhkan kisah menarik tentang seorang perempuan yang berambisi menjadi content creator hingga kebiasaannya berbelanja online.