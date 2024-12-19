Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Series V+ Pay Later Episode 19 Desember 2024 di RCTI

Brigitta Putri , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |15:30 WIB
JAKARTA - Original Series V+ Pay Later Episode 19 Desember 2024 bercerita tentang Tika yang berkenalan dengan Oca, anak Pak Tanto, kepala divisi di kantornya. Ternyata, Oca adalah penggemar konten yang sering dibuat Tika.

Dari kesamaan ini, Tika dan Oca pun berteman. Namun sayangnya, pertemanan tersebut tidak berjalan mulus karena muncul kesalahpahaman yang cukup serius di antara mereka. 

Istri Pak Tanto, yang melihat kedekatan suaminya dengan Tika menuduh perempuan tersebut sebagai pelakor alias perebut suami orang. Tak hanya itu, keluarga Tika sendiri bahkan sempat mencurigai anaknya menjalin hubungan dengan pria berumur.

Beruntung, Rizal muncul sebagai penyelamat dalam kesalahpahaman tersebut. Dia dengan tulus meluruskan semua tuduhan yang diarahkan kepada Tika dan membuktikan kalau perempuan itu bukanlah pelakor. 

Momen ini menjadi titik terang bagi Tika, karena Rizal berhasil menunjukkan ketulusan dan dukungannya kepada Tika. Ketegangan yang sempat merenggangkan hubungan Tika dengan orang-orang di sekitarnya justru membawa Tika dan Rizal semakin dekat. 

