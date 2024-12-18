Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Kini Sitkom Sekuriti Tayang Streaming di Vision+

Brigitta Putri , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |20:30 WIB
Kini Sitkom Sekuriti Tayang Streaming di Vision+
Kini Sitkom Sekuriti Tayang Streaming di Vision+. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Siap-siap tertawa lepas dengan series terbaru Cameo Project berjudul Sekuriti. Selain di MNCTV, kini sitkom ini bisa Anda tonton dengan mengklik tautan ini.

Sitkom Sekuriti mengangkat cerita drama kehidupan sehari-hari petugas keamanan bernama Adit di kantor baru. Saat mencoba beradaptasi, dia malah menjadi sasaran bully rekan-rekannya.

Tentu saja Adit tidak sendirian. Karena kesehariannya di kantor diwarnai tingkah  absurd Herman si kepala sekuriti. Dengan jabatan itu, dia merasa paling berpengalaman dan kerap memaksa anak buahnya untuk melakukan perintahnya.

Selain itu, ada pula Yanto yang memiliki rasa kepercayaan diri berlebih dan terkadang narsis sendiri dengan alat perkakasnya yang tak pernah ketinggalan. Yanto siap memikat hati para wanita cantik dengan penampilannya.

Nah, keseharian Adit, Yanto, dan Herman ini dapat Anda tonton dalam sitkom Sekuriti di Vision+. Untuk menonton streaming series ini, Anda dapat mengunduh aplikasinya di App Store dan Play Store.

Telusuri berita celebrity lainnya
