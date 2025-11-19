Microdrama VISION+ Liontin Kirana: Pengorbanan Anak demi Selamatkan Sang Ibu

Microdrama VISION+ Liontin Kirana: Pengorbanan Anak demi Selamatkan Sang Ibu. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Microdrama terbaru VISION+ Liontin Kirana menghadirkan kisah perjuangan seorang mahasiswi yang mempertaruhkan kehormatan dan masa depannya demi menyelamatkan ibunya yang sakit keras.

Anda bisa menonton streaming microdrama ini di VISION+ dengan mengklik tautan ini mulai 19 November 2025.

Kisah Kirana dimulai dari rumah yang tidak pernah benar-benar aman. Ibunya, Mirna, menderita gagal ginjal stadium akhir. Sementara sang ayah tiri, Johan, terus memanfaatkan dan mengeksploitasinya.

Johan bahkan pernah nyaris menjual Kirana kepada Gerri, pengusaha kaya berperilaku bejat. Beruntung, dia berhasil melarikan diri. Namun trauma itu membuka pintu pada rangkaian cobaan yang lebih berat dalam hidup Kirana.

Di masa tersulitnya, Kirana bertemu Reza, dosen sosiologi sekaligus CEO golf club yang diam-diam curiga bahwa Kirana adalah anak kandungnya. Reza meminta anak angkatnya, Radit, untuk menjaga Kirana.

Kedekatannya dengan Kirana membuat Radit jatuh cinta. Sayangnya, kedekatan keduanya memicu kecemburuan Alexa, pacar Radit yang manipulatif. Perempuan itu pun mulai menyerang Kirana dengan brutal.

Alexa dan gengnya membully dan menyebarkan video pribadi Kirana untuk menghancurkan nama baiknya hingga dijauhi banyak orang. Tekanan demi tekanan membuat Kirana hampir kehilangan harapan.