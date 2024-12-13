Shania Aryanto Dapat Kiriman Bunga Misterius di Sekuriti MNCTV

JAKARTA - MNCTV menghadirkan komedi situasi terbaru berjudul Sekuriti yang tayang setiap Jumat dan Sabtu, pukul 23.30 WIB. Program tersebut bercerita tentang keseharian para sekuriti di tempat kerja mereka.

Tema yang diangkat setiap episodenya tentang hubungan kerja antarsekuriti, termasuk interaksi mereka dengan karyawan lain yang penuh tawa. Dalam episode kali ini, Adit (Reza Nangin) menemukan buket bunga di pos sekuriti.

Dia kemudian meletakkan buket bunga tersebut di meja resepsionis. Sarah (Shania Aryanto) bahagia melihat bunga itu karena mengira punya pengagum rahasia. Ternyata bunga itu bukan untuk Sarah dan akhirnya dia jadi kesal.

Bagaimana kelanjutan keseruan cerita dari para sekuriti-sekuriti ? Saksikan komedi situasi Sekuriti di MNCTV Selalu di Hati, setiap Jumat dan Sabtu, pukul 23.30 WIB.**

(SIS)