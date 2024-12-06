Rully Fiss Akting Jadi Direktur di Hadapan Mertua, Hanya di Sitkom Sekuriti di MNCTV

JAKARTA - MNCTV menghadirkan program terbaru berjudul Sekuriti yang tayang setiap Jumat dan Sabtu, pukul 23.30 WIB. Program ini adalah sebuah komedi situasi yang menceritakan keseharian para sekuriti di tempat kerja mereka.

Cerita yang diangkat dari hubungan kerja antarsekuriti dan dengan karyawan lain yang penuh hal lucu dan unik. Kisah bermula ketika Herman (Rully Fiss) mengaku sebagai direktur perusahaan ke calon mertuanya.

Herman kemudian meminta bantuan Yanto (Ardy Emes) untuk berpura-pura berakting demi meyakinkan sang calon mertua. Sayangnya, akting mereka terbongkar gara-gara Sarah (Shania Aryanto) terlalu polos dan Bu Gisel (Flavia Gizela) mengomel ke Herman.

Lalu bagaimana kelanjutan cerita para sekuriti ini? Saksikan sitkom Sekuriti di MNCTV Selalu di Hati, setiap Jumat san Sabtu, pukul 23.30 WIB.

Sitkom ini dibintangi sederet pemeran ternama, seperti Reza Nangin (Adit/Sekuriti), Rully Fiss (Herman/Kepala Sekuriti), David Charter Yulianto (Lamhot/Penjual di Kantin), dan Ardy Muliahardy Susanto (Yanto/Sekuriti).

Tak hanya itu, ada juga nama Sherly Oktari (Ayu/ Penjual di Kantin), Shania (Sarah/Resepsionis), Mawardi (Bayu), hingga Flavia Gizella (Gisel/Manager HRD).**

