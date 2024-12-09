Advertisement
Sinopsis Series V+ Cinta di Balik Awan Episode 10, Hanya di RCTI

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |18:05 WIB
JAKARTA - Sinopsis series V+ Cinta di Balik Awan episode 10 bercerita tentang perjalanan Razi dan Jane, dua orang yang memiliki trauma keluarga masing-masing. Jane misalnya, ingin membalas dendam pada sang ayah yang berselingkuh.

Dia kemudian mempekerjakan Razi sebagai fotografer pribadi yang akan memotret perselingkuhan sang ayah. Pada episode 10, Razi dan Jane akan bernegosiasi dengan Mami Cui (Putri Ayudya) untuk tidak ditangkap kelompok Kerajaan Ketuhanan Kamilia. 

Mami Cui kemudian meminta Jane dan Razi untuk menyerahkan uang Rp2 miliar jika ingin berdamai dan dibebaskan. Uang itu, harus diserahkan dalam waktu 2x24 jam. Jika tidak dipenuhi, maka keluarga Jane akan menjadi korban.

Jane tampak panik dengan syarat yang diajukan kelompok Kerajaan Ketuhanan Kamilia. Untungnya, Razi mendapat dukungan dari temannya yang seorang penembak jitu bernama Untung.

Imbas teror tanpa henti yang mereka dapatkan, Razi, Jane, dan tim Untung memutuskan untuk menculik Mami Cui dan mengancam balik anggota Kerajaan Ketuhanan Kamilia untuk membatalkan syarat mereka.

