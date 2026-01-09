Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 56, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |17:30 WIB
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 56, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 56, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintai Ipar Sendiri episode 56 bercerita tentang Ayuna yang bersikap dingin kepada Rafki setelah mengetahui identitas asli pria itu.

Rafki yang sudah bangun merasa bingung dan sedih melihat perubahan drastis sikap Ayuna. Sementara itu, dokter menyatakan kondisi Rafki semakin membaik. 

Namun kepulangannya dari rumah sakit nyaris tertunda ketika Darma meminta pemeriksaan autoimun, yang membuat Rafki panik karena takut identitas aslinya terbongkar. 

Di sisi lain, Nila merasa cemas ketika Hasan memberitahu bahwa kecelakaan mobil Rafki disebabkan oleh sabotase paku yang disengaja oleh seseorang. 

Ayuna yang curiga langsung mengonfrontasi Nila di toilet bandara dan menuduhnya terlibat. Namun perempuan itu membantahnya.

Di kantor Jakarta, Shilla diam-diam menyusup masuk ke ruang kerja Rafki. Dia  menangis memegang foto Rafki dan Ayuna karena Ia merasa cemburu melihat kedekatan keduanya dalam foto itu.

Tiba-tiba, Tristan dan Arta masuk ruangan Rafki, Shilla pun panik dan bersembunyi di kolong meja. Tak sengaja Shilla menjatuhkan foto itu ke tempat sampah. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/598/3191849/mencintai_ipar_sendiri-aLpM_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 40, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/598/3191448/mencintai_ipar_sendiri-FmTu_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 38, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/598/3191295/mencintai_ipar_sendiri-jQPM_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 37, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/598/3191022/mencintai_ipar_sendiri-r4OT_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 35, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/598/3190423/mencintai_ipar_sendiri-BONb_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 32, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/598/3189682/mencintai_ipar_sendiri-QkAl_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 28, Hanya di RCTI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement