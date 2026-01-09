Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 56, Hanya di RCTI

Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 56, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintai Ipar Sendiri episode 56 bercerita tentang Ayuna yang bersikap dingin kepada Rafki setelah mengetahui identitas asli pria itu.

Rafki yang sudah bangun merasa bingung dan sedih melihat perubahan drastis sikap Ayuna. Sementara itu, dokter menyatakan kondisi Rafki semakin membaik.

Namun kepulangannya dari rumah sakit nyaris tertunda ketika Darma meminta pemeriksaan autoimun, yang membuat Rafki panik karena takut identitas aslinya terbongkar.

Di sisi lain, Nila merasa cemas ketika Hasan memberitahu bahwa kecelakaan mobil Rafki disebabkan oleh sabotase paku yang disengaja oleh seseorang.

Ayuna yang curiga langsung mengonfrontasi Nila di toilet bandara dan menuduhnya terlibat. Namun perempuan itu membantahnya.

Di kantor Jakarta, Shilla diam-diam menyusup masuk ke ruang kerja Rafki. Dia menangis memegang foto Rafki dan Ayuna karena Ia merasa cemburu melihat kedekatan keduanya dalam foto itu.

Tiba-tiba, Tristan dan Arta masuk ruangan Rafki, Shilla pun panik dan bersembunyi di kolong meja. Tak sengaja Shilla menjatuhkan foto itu ke tempat sampah.