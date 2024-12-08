Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Original Series V+ Cinta Di Balik Awan Episode 7 Desember 2024 di RCTI

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |13:19 WIB
Sinopsis Original Series V+ Cinta Di Balik Awan Episode 7 Desember 2024 di RCTI
Sinopsis Original Series V+ Cinta Di Balik Awan episode 7 Desember 2024 di RCTI. (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA - Cinta Di Balik Awan menceritakan perjalanan Razi dan Jane, dua orang yang memiliki trauma akan perselingkuhan, untuk membalas dendam Jane akan ayahnya, di mana Razi dipekerjakan sebagai fotografer pribadinya.

Pada episode ini Razi menemukan kenyataan pahit di balik meninggalnya bibi yang sangat disayanginya. Melalui foto-foto yang disimpannya, Ravi menemukan petunjuk terkait kematian sang bibi yang disembunyikan orangtuanya.

Kenyataan itu, membuat Razi sangat sakit hati, marah, dan kecewa. Didorong rasa sakit hati yang mendalam, dia memutuskan untuk membalas dendam atas kematian bibinya dan membatalkan misinya bersama Jane.

Hal itu membuat Jane marah dan mereka pun bertengkar. "Kalau suatu hal terjadi sama orang yang lo sayang, gue yakin lo juga pasti berubah kok. Lo lupa? Lo mau nyantet Monic karena mau membalaskan dendam nyokap lo,” ujar Razi dengan penuh emosi. Di sisi lain, anggota sekte Kamilia masih terus mencari Ravi dan Jane dan merencanakan balas dendam atas apa yang telah dilakukan keduanya kepada pemimpin mereka.

Petualangan Razi dan Jane di Yogyakarta sempat terhenti karena keduanya berpisah. Razi yang berusaha mengungkap kematian sang bibi meninggalkan Jane untuk menyelesaikan urusannya sendiri.

Berbekal informasi yang ia miliki, Jane pun mencari seorang dukun bernama Mami Cui untuk menyantet selingkuhan sang ayah. Sayangnya, ketika akan menemui Mami Cui, ia dilihat oleh salah satu anggota sekte Kamilia yang kemudian mengejarnya.

Di sisi lain, Razi yang ingin membalas dendam untuk kematian bibinya mulai merasa bersalah telah meninggalkan Jane. Ia lalu meminta bantuan temannya untuk mencari Jane, dan merencanakan misi untuk menghancurkan sekte Kamilia tanpa harus meninggalkan Jane.Hal itu membuat keduanya kembali melarikan diri dari orang-orang dari sekte tersebut. Apakah mereka bisa lepas dari kejaran sekte Kamilla?

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/51/3189816//timnas_putri_indonesia_vs_vietnam-Os6y_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming Timnas Putri Indonesia vs Vietnam di Semifinal SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/51/3189662//timnas_putri_indonesia-fp5X_large.jpg
Live di RCTI Sore Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Putri Indonesia vs Vietnam di Semifinal SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/598/3189635//mnc_media-cAvZ_large.jpg
Semua Program Terbaik Tonton di Sini: RCTI Channel 28,  MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, dan iNEWS Channel 31
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/598/3189488//rasa_yang_tak_terucap-aBn1_large.jpg
Microdrama VISION+ Rasa yang Tak Pernah Terucap: Awal dari Sepiring Kenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/40/3189439//simak_jadwal_dan_link_live_streaming_premier_padel_2025_di_vision-AxQ5_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Premier Padel 2025 Barcelona Finals, Nonton di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/598/3189429//titus_the_detective-Ld9c_large.jpg
Titus The Detective Episode Lights Out, Minggu Pagi di RCTI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement