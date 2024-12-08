Sinopsis Original Series V+ Cinta Di Balik Awan Episode 7 Desember 2024 di RCTI

JAKARTA - Cinta Di Balik Awan menceritakan perjalanan Razi dan Jane, dua orang yang memiliki trauma akan perselingkuhan, untuk membalas dendam Jane akan ayahnya, di mana Razi dipekerjakan sebagai fotografer pribadinya.

Pada episode ini Razi menemukan kenyataan pahit di balik meninggalnya bibi yang sangat disayanginya. Melalui foto-foto yang disimpannya, Ravi menemukan petunjuk terkait kematian sang bibi yang disembunyikan orangtuanya.

Kenyataan itu, membuat Razi sangat sakit hati, marah, dan kecewa. Didorong rasa sakit hati yang mendalam, dia memutuskan untuk membalas dendam atas kematian bibinya dan membatalkan misinya bersama Jane.

Hal itu membuat Jane marah dan mereka pun bertengkar. "Kalau suatu hal terjadi sama orang yang lo sayang, gue yakin lo juga pasti berubah kok. Lo lupa? Lo mau nyantet Monic karena mau membalaskan dendam nyokap lo,” ujar Razi dengan penuh emosi. Di sisi lain, anggota sekte Kamilia masih terus mencari Ravi dan Jane dan merencanakan balas dendam atas apa yang telah dilakukan keduanya kepada pemimpin mereka.

Petualangan Razi dan Jane di Yogyakarta sempat terhenti karena keduanya berpisah. Razi yang berusaha mengungkap kematian sang bibi meninggalkan Jane untuk menyelesaikan urusannya sendiri.

Berbekal informasi yang ia miliki, Jane pun mencari seorang dukun bernama Mami Cui untuk menyantet selingkuhan sang ayah. Sayangnya, ketika akan menemui Mami Cui, ia dilihat oleh salah satu anggota sekte Kamilia yang kemudian mengejarnya.

Di sisi lain, Razi yang ingin membalas dendam untuk kematian bibinya mulai merasa bersalah telah meninggalkan Jane. Ia lalu meminta bantuan temannya untuk mencari Jane, dan merencanakan misi untuk menghancurkan sekte Kamilia tanpa harus meninggalkan Jane.Hal itu membuat keduanya kembali melarikan diri dari orang-orang dari sekte tersebut. Apakah mereka bisa lepas dari kejaran sekte Kamilla?