HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Original Series V+ Cinta Di Balik Awan di RCTI: Jane dalam Bahaya dan Berpisah dengan Razi

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |19:08 WIB
Sinopsis Original Series V+ Cinta Di Balik Awan di RCTI: Jane dalam Bahaya dan Berpisah dengan Razi
Sinopsis Original Series V+ Cinta Di Balik Awan di RCTI, Jane dalam Bahaya dan Berpisah dengan Razi. (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA - Cinta Di Balik Awan menceritakan perjalanan Razi dan Jane, dua orang yang memiliki trauma akan perselingkuhan, untuk membalas dendam Jane akan ayahnya, di mana Razi dipekerjakan sebagai fotografer pribadinya.

Di episode ini Razi dan Jane memulai petualangan mereka ke Jogja untuk menyantet selingkuhan sang ayah, Monica. Sayangnya, berbagai masalah menimpa mereka di tengah jalan, hingga mereka banyak bertengkar.

Selain bertengkar, mereka juga sempat terlibat perkelahian dengan warga di jalan saat salah satu dari mereka melakukan catcalling yang tak senonoh pada Jane. Mendengarnya, Razi tak segan mengeluarkan amarahnya dan ingin menghabisi orang itu segera.

“Gue tuh benci banget sama cowok yang suka catcalling nggak jelas kayak tadi. Suka godain cewek sembarangan kayak gitu. Pantasnya dihajar tuh, kayak tadi tuh,” ujar Razi sembari melanjutkan perjalanan.

Malamnya, Razi yang butuh istirahat memutuskan untuk bermalam di rumah salah satu warga di dekat Gunung Kidul. Sayangnya, sikap sang pemilik rumah yang cukup aneh membuat mereka berdua curiga.

Razi dan Jane terbangun dalam kondisi terikat setelah bermalam di salah satu rumah warga dalam perjalanannya ke Yogyakarta. Rupanya, mereka diculik oleh sekte sesat bernama Kamilia yang hendak menjadikan mereka tumbal.

 

