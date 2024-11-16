Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Aksi Balas Dendam Cinta Laura dalam Series Vision+ Dendam

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 16 November 2024 |19:31 WIB
Aksi Balas Dendam Cinta Laura dalam Series Vision+ <i>Dendam</i>
Aksi Balas Dendam Cinta Laura dalam Series Vision+ Dendam. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Aksi balas dendam Cinta Laura dalam series Vision+, Dendam. Series bergenre action tersebut berkisah tentang Renata, seorang perempuan yang berambisi membalaskan dendamnya setelah keluarganya diculik dan dibunuh.

Dalam melancarkan misi balas dendamnya, Renata berlatih bela diri untuk menjadi petarung MMA. Dia juga bergabung dengan kepolisian untuk mendapatkan informasi rahasia tentang tragedi keluarganya.

Series Dendam menyuguhkan adegan penuh ketegangan yang memadukan ketangkasan fisik dengan strategi dan akting memukau. Sebagai series action, Dendam menyuguhkan cerita penuh plot twist.

Dengan banyaknya konspirasi yang terungkap, penonton akan terus dibuat penasaran dengan setiap episodenya. Dendam adalah pilihan tepat bagi Anda yang menyukai drama action dengan tema balas dendam penuh aksi, ketegangan, dan emosi.

Saksikan series Dendam di Vision+ dengan mengunduh aplikasinya lewat Play Store atau App Store. Lalu pilih paket berlangganan untuk mengakses konten premiumnya, mulai dari Rp20.000.

