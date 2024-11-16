Series Vision+ Cinta di Balik Awan: Antara Romansa dan Misteri

JAKARTA – Series Cinta di Balik Awan adalah salah satu drama yang dirilis di Vision+ pada 2022. Proyek yang disutradarai oleh Umay Shahab ini mempertemukan Arbani Yasiz dan Yasamin Jasem sebagai pemeran utama.

Cinta di Balik Awan tak sekadar series dengan genre drama romansa biasa. Series tersebut memiliki latar cerita yang unik dan cukup mencuri perhatian. Anda bisa menonton streaming series Cinta di Balik Awan dengan mengklik tautan ini.

Bercerita tentang Razi yang baru saja putus dengan Jessica, merasa pekerjaannya sebagai fotografer majalah tidak lagi berguna. Di tengah terpaan masalah, Razi tanpa sengaja bertemu dengan Jane yang menawarkan pekerjaan sampingan padanya.

Melihat besarnya risiko dan bahaya atas tawaran pekerjaan tersebut, Razi sempat ragu. Namun pada akhirnya dia memutuskan untuk menerima pekerjaan tersebut dan pergi ke Yogyakarta.

Awal mula rencana Razi hanya ingin membantu Jane untuk mencari dukun santet dan hendak menyantet selingkuhan bapaknya. Namun, di sana mereka malah terjebak dan disandera oleh sekte berbahaya bernama Kerajaan Ketuhanan Kamilia.