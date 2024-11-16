Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Series Vision+ Cinta di Balik Awan: Antara Romansa dan Misteri

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 16 November 2024 |18:50 WIB
Series Vision+ <i>Cinta di Balik Awan</i>: Antara Romansa dan Misteri
Series Vision+ Cinta di Balik Awan: Antara Romansa, Laga, dan Misteri. (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA – Series Cinta di Balik Awan adalah salah satu drama yang dirilis di Vision+ pada 2022. Proyek yang disutradarai oleh Umay Shahab ini mempertemukan Arbani Yasiz dan Yasamin Jasem sebagai pemeran utama. 

Cinta di Balik Awan tak sekadar series dengan genre drama romansa biasa. Series tersebut memiliki latar cerita yang unik dan cukup mencuri perhatian. Anda bisa menonton streaming series Cinta di Balik Awan dengan mengklik tautan ini.

Bercerita tentang Razi yang baru saja putus dengan Jessica, merasa pekerjaannya sebagai fotografer majalah tidak lagi berguna. Di tengah terpaan masalah, Razi tanpa sengaja bertemu dengan Jane yang menawarkan pekerjaan sampingan padanya.

Melihat besarnya risiko dan bahaya atas tawaran pekerjaan tersebut, Razi sempat ragu. Namun pada akhirnya dia memutuskan untuk menerima pekerjaan tersebut dan pergi ke Yogyakarta. 

Awal mula rencana Razi hanya ingin membantu Jane untuk mencari dukun santet dan hendak menyantet selingkuhan bapaknya. Namun, di sana mereka malah terjebak dan disandera oleh sekte berbahaya bernama Kerajaan Ketuhanan Kamilia. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/33/3185325/my_comic_boyfriend-E5JW_large.jpg
My Comic Boyfriend: Romansa Fantasi yang Mempertemukan Dunia Nyata dan Komik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/598/3182071/still_single-wcO0_large.jpg
Akting Kocak Yuki Kato di Series VISION+ Still Single si Gadis Zodiak yang Bikin Gemas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/598/3181499/microdrama_kesempatan_kedua-sorR_large.jpg
Microdrama VISION+ Kesempatan Kedua: Perjalanan Hidup Menebus Dosa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/598/3181263/ternyata_aku_mencintaimu-UkX0_large.jpg
Sinopsis Microdrama Ternyata Aku Mencintaimu, Hanya di VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/598/3180017/microdrama_pertaruhan_dua_hati-xA8d_large.jpg
Sinopsis dan Link Streaming Microdrama Pertaruhan Dua Hati, Eksklusif Hanya di VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/598/3179779/garis_garis_cinta-CIfh_large.jpg
Microdrama VISION+ Garis-Garis Cinta: Rahasia yang Mengubah Segalanya!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement