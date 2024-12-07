Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 152

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin Episode 152 akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Dalam episode kali ini, kabar baik sempat menyapa Yasmin, Dirga, dan Dania ketika mereka menemukan harapan untuk membebaskan Romeo melalui bukti berupa video yang direkam oleh seorang remaja bernama Ucup saat kejadian.

Namun, Rangga yang diam-diam mengetahui hal ini segera mengambil langkah licik dengan menghubungi seseorang untuk menghancurkan bukti tersebut.

Saat Dania sedang berada di jalan, ponselnya dirampas oleh seorang perampok. Di tempat lain, ponsel milik Ucup juga dihancurkan oleh orang suruhan Rangga. Ketika Dania memberi tahu Yasmin mengenai kejadian itu, Yasmin terkejut dan cemas mendengar kabar tersebut.

Sementara itu, Desta berhasil menguntit Dirga hingga masuk ke apartemennya. Dirga sebelumnya menyembunyikan dokumen penting, termasuk hasil tes DNA yang menunjukkan hubungan antara Heru dan Romeo, di dalam sebuah kotak hijau di lemarinya. Desta menemukan dokumen-dokumen tersebut, memotretnya, lalu mengirimkan hasilnya kepada Rangga.

Di rumah tahanan, Romeo mendapatkan teman baru, Ardi. Saat Jack mencoba menyerang Romeo, Ardi langsung melindunginya. Pertarungan sengit pun terjadi antara Jack dan Ardi, yang akhirnya dimenangkan oleh Ardi.

Tidak lama kemudian, Desta menemui Jack dan menghubungkan Jack dengan Rangga lewat telepon. Namun, Jack menolak untuk melanjutkan rencana Rangga untuk menghabisi Romeo. Penolakan ini membuat Rangga sangat marah, tetapi Jack tidak peduli.

Di sisi lain, Yasmin datang menjenguk Romeo. Dalam pertemuan itu, Romeo meyakinkan Yasmin bahwa dirinya baik-baik saja dan bertanya apakah Yasmin bersedia menunggunya hingga ia bebas dari penjara. Yasmin dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak hanya akan menunggu, tetapi juga bertekad untuk segera membebaskannya.

Rangga yang semakin frustrasi mencoba menghubungi Yasmin untuk menanyakan sikapnya, mengingat bukti untuk membebaskan Romeo telah dihancurkan. Namun, Yasmin mengabaikan panggilan telepon tersebut, membuat Rangga semakin geram.