Informasi Dunia Hiburan dan Update Selebriti Terpanas di RCTI. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Bagi Anda yang selalu penasaran dengan kabar terbaru dari dunia selebriti, gosip terhangat, hingga deretan cerita unik para artis dan public figure, RCTI punya tayangan infotainment spesial yang siap menemani pagi Anda.

GO Spot siap mengawali pekan Anda dengan informasi ringan, segar, dan penuh gaya, setiap hari Senin-Rabu, pukul 10.45 WIB. Program ini akan memanjakan Anda dengan informasi selebriti terkini, fakta menarik, hingga tren gaya hidup.

SILET hadir dengan liputan penuh misteri, fakta menggugah, dan informasi selebriti mendalam. Bagi Anda pencinta cerita penuh intrik dan sisi tersembunyi dari dunia selebriti, Silet hadir setiap Kamis dan Jumat pukul 10.45 WIB.

Dengan gaya penyajian dramatis dan khas, SILET mengangkat cerita viral, gosip panas, serta kisah-kisah yang bikin penasaran dan tak terlewatkan.

Karena itu, jangan lewatkan momen infotainment seru setiap pagi menjelang siang, temani harimu dengan berita terkini dan cerita menarik dari dunia hiburan bersama Go Spot dan Silet, hanya di RCTI.

Untuk kenyamanan menonton, gunakan STB/TV digital, antena, kabel, dan koneksi Anda berfungsi dengan baik. Jika mengalami gangguan, hubungi RCTI Layanan Solusi Digital lewat chat WhatsApp 08569003900 dan ikuti akun Instagram @officialRCTI.**

(SIS)