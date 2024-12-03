Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 148

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin episode 148 berkisah tentang keluarga Cakradinata, terutama Rangga yang terpukul atas kepergian Kayla. Menariknya, dia justru menyalahkan Romeo atas kepergian Kayla.

Sementara itu, Romeo menjelaskan kronologi kecelakaan yang dialaminya pada Dirga dan Yasmin. Romeo merasa aneh karena pada saat kecelakaan ada orang yang mendekati mobilnya.

Namun, sebelum sampai ke mobilnya orang itu berlari dan kabur. Romeo merasa kalau orang tersebut adalah pelaku yang menabraknya. Suasana haru menghiasi rumah keluarga Cakradinata setelah jenazah Kayla sampai di rumah.

Isak tangis mengiringi pemakaman Kayla. Kemudian Yasmin teringat tidak ada Nina di sana. Yasmin pun berinisiatif menghubungi Nina tapi nomornya tidak aktif. Yasmin pun tetap mengabari Nina lewat pesan singkat.

Yasmin sempat menghampiri Rangga untuk menanyakan apakah Nina sudah dikabari karena bagaimana pun Nina adalah ibu kandung Kayla. Rangga tertegun dan menutupi kalau sebenarnya Nina sudah ia bunuh.