HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 109-110

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 13 April 2025 |19:51 WIB
JAKARTA - Lingga akhirnya mengkonforntasi Emil dengan membawa pulpen yang Emil berikan ke dirinya. Lingga marah ke Emil yang masih mengelak dituduh. Lingga bilang bahwa semua bukti sudah dia kumpulkan.

Mulyono dan Ratih bersedia menemui Lingga. Mulyono menyerahkan semua keputusan ke Arini. Ia berkata bahwa prosesnya tidak akan mudah untuk menerima Lingga kembali.

Mata Arini seperti kelilipan. Lingga meminta Arini untuk berhenti menguceknya. Mereka pun bertatapan lekat. Masih ada getaran di hati Arini.

Akankah hubungan mereka akan kembali? Saksikan Layar Drama “Mencintaimu Sekali Lagi” setiap hari pukul 20.00 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek.

