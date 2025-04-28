Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

3 Kartun Favorit RCTI di Pagi Hari, KIKO hingga Titus the Detective

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 28 April 2025 |18:25 WIB
3 Kartun Favorit RCTI di Pagi Hari, KIKO hingga Titus the Detective
3 Kartun Favorit RCTI di Pagi Hari, KIKO hingga Titus the Detective. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Kini setiap pagi, RCTI menyajikan deretan tayangan kartun favorit seru di mana penonton cilik bisa terhibur sambil belajar nilai-nilai positif lewat karakter-karakter inspiratif dari KIKO, Upin & Ipin, dan Detektif Titus. 

Berikut tiga kartun favorit di RCTI setiap pagi:

1.KIKO

Series animasi KIKO bercerita tentang ikan kecil bernama Kiko dan semua petualangan bawah airnya bersama sahabat dalam menghadapi musuh licik yang mencoba mengganggu kehidupan mereka.

Meski terkadang harus menghadapi tantangan, namun Kiko tak pernah menyerah. Nah, petualang seru Kiko bersama Ting Ting, Patino dan Poli bisa ditonton si kecil di RCTI, setiap hari pukul 06.15 WIB. Spesial hari Minggu, Kiko hadir dengan episode baru.

2.Upin & Ipin

Selain KIKO, RCTI juga memiliki kartun si kembar ikonik, Upin & Ipin yang siap menghibur Anda dan si kecil dengan kisah keseharian mereka yang lucu, menggemaskan, dan penuh pesan moral. 

Upin & Ipin selalu punya cara unik dalam melihat dunia. Jadi, pastikan pagi si kecil penuh tawa dan penuh makna dengan menonton Upin & Ipin dan teman-temannya di RCTI, setiap hari pukul 06.45 WIB.

3.Titus the Detective

Tak kalah menarik dari KIKO dan Upin & Ipin, RCTI juga akan membawa si kecil berpikir kritis dengan memecahkan misteri dan teka-teki. Bersama timnya, Titus menyelidiki kasus-kasus seru yang mengasah logika dan rasa ingin tahu. 

